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世足賽／超誇張球迷！他挾持巴士 竟是為了趕上看阿根廷比賽
為了世足賽，阿根廷人有多麼瘋狂！據阿根廷警方發布消息指出，在首都布宜諾斯艾利斯近郊發生一起巴士挾持事件，一名男子為了在回家趕上看世足賽阿根廷對決克羅埃西亞準決賽，居然當司機暫停買東西時，將巴士開走，讓車上乘客驚失措。
這名男子將車開了四公里後，隨即將車遺棄，下車步行到家，司機報警後，警方立刻採取逮捕措施，最後就在他家中將人逮著，那時他正在家中看比賽，警方在比賽尚未結束，就將人帶到警局進行調查，此一行為，雖無人受到傷害，但可能讓他面臨牢獄之災。
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