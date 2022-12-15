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世足賽／梅西最後一舞掀國人熱潮 冠軍戰加班機位賣光

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
阿根廷名將梅西，決賽將是世足賽最後一場出賽。 新華社
阿根廷名將梅西，決賽將是世足賽最後一場出賽。 新華社

阿根廷隊史第6次闖進世界盃足球賽冠軍戰，也是35歲重量級球星梅西（Lionel Messi）最後一次爭冠機會，阿根廷國營航空特別增加兩個航班，從首都布宜諾斯艾利斯飛往卡達，所有機位很快就被瘋狂球迷搶光。

梅西首次參加世足賽是2006年，當時年僅19歲，2014年踢進冠軍戰，卻在延長賽0：1不敵德國，今年將是生涯在世足賽「最後一舞」。

阿根廷昨天在4強賽以3：0擊敗克羅埃西亞，暌違8年再進冠軍戰，18日和法國爭霸，勝隊將成為史上第4支奪下3冠的球隊，阿根廷能否終結歐洲球隊連4屆封王紀錄，成為全球矚目的焦點。

巴西2002年贏得隊史第5冠，仍是全球國家最多，從2006年起分別由義大利、西班牙、德國、法國封王，目前義大利、德國4冠並列史上第2，阿根廷、法國將要相爭隊史第3冠。

阿根廷確定晉級冠軍戰後，國營航空立刻宣布增班，預定當地時間周五起飛的加班機，在阿根廷擊敗克羅埃西亞半小時後，所有機位立刻銷售一空，周五晚上起飛的第二班機也在幾個小時內售罄。

航空公司總裁塞里安尼（Pablo Ceriani）表示，由於國家隊的勝利讓公司能夠繼續安排航班，世足賽最後一戰全力支持，希望再次把世界杯冠軍帶回家。

阿根廷航空公司在世界杯期間一共提供12個航班，為冠軍戰加開的兩個航班售出540張機票，來回票價約為1萬1000千美元，經由羅馬再飛卡達大約19小時。

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