世足賽／摩洛哥設天羅地網 姆巴佩被5人包夾照網瘋傳

法國昨日在４強賽以2:0踢落摩洛哥，順利晉級決賽，王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）也在比賽結束後，於IG上傳自己被包夾的照片，引發球迷們熱議。

姆巴佩在先前比賽中已助球隊踢進5球，因此在本日成為摩洛哥的重點防守對象，只要球權一到姆巴佩身上，立即被對手給予類似NBA場上布萊恩（Kobe Bryant）般的「包夾」待遇，雖自己無進攻機會，但他也藉此為隊友製造進攻空間，讓法國能順利奪下本場比賽的勝利。

這樣的包夾行為及待遇也讓《日刊體育》特別報導，並寫下雖然姆巴佩被守死，但他仍靠著幫助隊友創造進攻空間的方式，為球隊贏下勝利晉級決賽，此外，法國也成為24年來首支打進決賽的衛冕冠軍，他們也將挑戰60年來沒有球隊衛冕成功的紀錄。

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