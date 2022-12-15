世足賽／摩洛哥「七體投地」叩謝球迷 還要拚季軍改寫隊史

2022卡達世界盃足球賽，來自北非的摩洛哥可說是本屆最大黑馬，不僅踢進四強賽也創隊史最佳紀錄，成為非洲第一支晉級世足賽4強的隊伍，雖然最後還是被法國以2：0擊敗，但球員們還是很感謝球迷，全體當場下跪致謝。

據外媒《Siasat》報導指出，摩洛哥球員們在輸球當下，為了感謝大老遠跑來支持觀戰的球迷，甚至在球場的草地上以傳統伊斯蘭教的「叩首」形式，「七體著地」感謝球迷們應援到最後一刻。

這樣的叩首意謂著七個肢體必須著地，包括「額頭、鼻子、雙手、兩膝和雙腳」，從照片中也可明顯看到球員們幾乎是整個人呈現彎曲跪姿狀趴在草地上，不少網友也在ESPN的推特照片下方留言說「球員真的非常專業，這支摩洛哥球隊贏了我們的心！」、「每一個人都是英雄。」

此役雖然敗北但仍有機會，他們接下來將與克羅埃西亞爭奪季軍，下一輪決戰將於台灣時間17日（周六）晚上11點對上克羅埃西亞。

摩洛哥在今年的世足賽一一過關斬將，陸續擊敗比利時、西班牙與葡萄牙等歐洲強隊，防守極為出色，從分組賽起5場比賽都零失球，是史上第一個挺進世界盃4強的非洲國家。

Morocco's players pray and thank their traveling fans for their support after losing to France ❤️ pic.twitter.com/kA0gMabZyk — ESPN FC (@ESPNFC) 2022年12月14日

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