世足賽／無黑人球員遭質疑 阿根廷幽默回：我們不是迪士尼電影
阿根廷靠著當家王牌梅西（Lionel Messi）的帶領踢進世足決賽，將與法國爭奪最後的大力神盃，不過《華盛頓郵報》近日提出質疑，為何球隊陣中無黑人球員，而阿根廷自由進步黨也在推特上神回覆：「我們又不是迪士尼電影」。
阿根廷有個特殊現象，就是歷屆世足賽顯少有黑人球員，德克薩斯大學埃爾帕索分校副教授愛德華 (Erika Denise Edwards)透過《華盛頓郵報》提出質疑：「為何阿根廷沒有黑人球員參加世足賽？」還舉出過往了一個老笑話「2014年德國至少有一個黑人」作為對比。
受到質疑的阿根廷自由進步黨（La Libertad Avanza）倒是展現大氣幽默回應：「因為阿根廷是個國家，不是迪士尼的電影。」
而阿根廷當地Youtuber DrossRotzank也對這篇種族議題給予回擊：「我想通知作者，阿根廷比美國早10年廢除奴隸制度，那為何塞內加爾沒有白人球員？而且在阿根廷穆斯林與猶太人對彼此都很友善，這是美國沒見過的。」並在最後寫下好險我們的學校不會被開槍，暗諷美國治安有待加強。
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