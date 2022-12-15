世足賽／克國與摩洛哥爭第三 為何有季軍戰原因「報乎你知」

卡達世足冠軍戰由法國與阿根廷出線對決，而大爆冷的摩洛哥與克羅埃西亞則將爭奪第三名，不少球迷疑問為何還要再進行季軍之爭，事實上有四個主要因素。

首先就是與錢有關，因FIFA國際足總會針對不同名次頒發不同獎金，冠軍有4200萬美元，亞軍3000萬美元，季軍有2700萬美元，第四名也有2500萬美元，讓球員有為獎金的目標而戰。

第二點則是讓國家能為了隊史最佳名次而戰，像是上屆比利時「黃金一代」收下季軍改寫國家隊紀錄，而成為首個踢進四強的非洲國家的摩洛哥，同樣有機會挑戰第三名寫自己的歷史。

第三點與紀錄有關，世界盃賽後會頒發個人獎項，必須要有季軍戰出賽場次的計算標準才相同，過去就有3名球員在季軍戰進球才獲得金靴獎，分別是1990年義大利的希拉奇（Salvatore Schillaci）、1998年克羅埃西亞的蘇克（Davor Suker），以及2010年德國王牌前鋒穆勒（Thomas Muller）。

最後也是重要的，季軍戰仍有電視轉播權利金、廣告贊助商、門票銷售等大量收益來源，雖然對比冠軍戰聊勝於無，但過往收視率依舊不俗，如2010年烏拉圭迎戰德國的季軍戰，就該屆賽事的收視率排行第14，據官方統計當時有高達2.45億人在觀賞比賽。

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