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世足賽／摩洛哥門將之子帶大手套玩球超萌 媒體：未來的主將

聯合新聞網／ 綜合報導
博努（Yassine Bounou）賽後與兒子於球場上互動超可愛。 路透社
博努（Yassine Bounou）賽後與兒子於球場上互動超可愛。 路透社

史上首個闖入4強的非洲球隊摩洛哥，昨日在四強賽不敵法國無緣冠軍戰、終結驚奇之旅，不過陣中「天菜」門將31歲博努（Yassine Bounou）與兒子伊薩格（Isaac）的互動成為場外焦點，先是在葡萄牙賽後讓兒子戴上大手套玩球，今日抱著他一起受訪時，兒子又將記者麥克風當作冰淇淋想舔來吃，讓網友大喊超萌。。

博努在本屆世足賽期間，僅在比利時之戰因身體狀況不佳未上場，其餘比賽都未曾缺席，在摩洛哥與葡萄牙之戰賽後家人進場慶祝勝利時，博努的2歲兒子伊薩格也興奮的奔向他，並讓他戴上大手套，兩人在場上玩起傳接球，這畫面讓媒體笑稱，摩洛哥找到日後球隊的主將了。

有趣的是今日賽後伊薩格再度搶走老爸風采，博努抱著兒子受訪時，伊薩格將麥克風誤認為冰淇淋，他先用手指戳了戳麥克風，接著一口咬下，整個過程堪稱賽是最可愛的亮點之一。

值得一提的是儘管摩洛哥止步四強，但博努本屆賽事的好表現成功提升自己身價，包含英超艾斯頓維拉（Aston Villa）以及狼隊（Wolverhampton Wanderers）都傳出對他感興趣的消息。

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