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世足賽／輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝球迷照瘋傳

中央社／ 杜哈14日綜合外電報導
摩洛哥賽後全隊跪地感謝各界支持的照片在網路上瘋傳。 路透社
摩洛哥賽後全隊跪地感謝各界支持的照片在網路上瘋傳。 路透社

摩洛哥今天在2022卡達世界盃足球賽4強0比2敗給衛冕軍法國後，全隊跪地感謝各界支持的照片在網路上瘋傳。

體育媒體ESPN在有關足球的推特帳號ESPN FC發文說：「摩洛哥球員在輸給法國隊後跪拜，感謝他們球迷遠道而來支持。」

ESPN FC在另一則推文中寫道：「這支摩洛哥隊或許沒有贏得世界盃，但他們贏得了我們的心。」

另有推特用戶寫道：「摩洛哥讓整個穆斯林世界引以為榮。願真主永遠與他們同在。」

國際足球總會（FIFA）在推特寫說：「一趟難忘之旅。摩洛哥，謝謝你們帶來的回憶。」

路透社報導，雖然摩洛哥今天輸給法國無緣爭冠後失望而歸，這趟世足光榮之旅仍在非洲和阿拉伯世界激起感動而喜悅的淚水。

一名自稱從倫敦趕到卡達觀賽的24歲摩洛哥學生說：「我們真的為這支球隊感到光榮…我們早已創造了歷史，因此我們不能用這場比賽來評判他們。」

另一名34歲的球迷說：「我很高興能在這裡看到摩洛哥隊在球場的表現，見證他們在本屆世界盃走得這麼遠。」

摩洛哥是史上首支闖進世界盃4強的非洲國家球隊，也是首支有此成就的阿拉伯國家球隊。

親臨球場觀看比賽的法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）向摩洛哥隊致意。他在推特上寫道：「致我們的摩洛哥朋友：恭賀這段美好的旅程。你們一直在創造足球歷史。」

法國曾殖民摩洛哥，有數十萬名摩洛哥裔人口。在4強賽結束後，法國巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）沿路可見北非旗幟飄揚。

摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）讚揚國家隊是英雄，為摩洛哥人民帶來了喜悅，並在世界盃期間讓大家經常提到他們的國家。

其他區域領袖也恭賀摩洛哥取得如此成就，包括阿拉伯聯合大公國副總統兼總理暨杜拜邦邦長穆罕穆德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）。

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