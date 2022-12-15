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世足賽／內馬爾崩潰 羅納度也心疼

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
巴西8強賽遭淘汰，內馬爾賽後落淚。 新華社
巴西8強賽遭淘汰，內馬爾賽後落淚。 新華社

阿根廷挺進冠軍戰，「五星軍團」巴西身為最被看好的奪冠球隊，卻在八強賽爆冷出局，明星前鋒內馬爾一度對外透露，自己心理上已被完全摧毀，巴西傳奇球星羅納度公開力挺小老弟，希望他找到支持力量，克服世足賽「不等比例的壓力」。

巴西在八強賽ＰＫ戰不敵克羅埃西亞，內馬爾雖是全隊唯一在正規賽進球的球員，ＰＫ戰卻因排點策略，還未登場就看著球隊輸球，賽後坦言心理承受極大壓力，甚至完全被摧毀。

羅納度昨表示，希望內馬爾能找到心靈上的支持，甚至不要對自己太苛刻，「聽到他說從心理上被摧毀時，我的心都碎了，在我們那個年代可能很少談論到球員的心理狀態，希望他現在能夠得到幫助。」

對於巴西再次在世足賽敗興而歸，羅納度選擇以鼓勵代替責備，強調不支持巴西足球協會執意尋找國內教練頂替總教練蒂特的決定，「像是安切洛蒂、阿貝爾、穆里尼奥都是很棒的人選，我不知道足協是怎麼想，但我支持國外教練。」

巴西無緣奪冠，羅納度直言希望最終能夠看見梅西高捧冠軍盃，「如果梅西贏得冠軍我會開心嗎？這是肯定的，我一定會為他高興，但是巴西、阿根廷之間仍存在很強烈的競爭關係，所以我不會虛偽的說，會為阿根廷感到開心，這不是真的。」

世足球星 卡達世足

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