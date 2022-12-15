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世足賽／「魔笛」還沒落幕 有望響奏歐國盃

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
莫德里奇輸球後，挑戰生涯世界盃首冠夢碎。（路透）
莫德里奇輸球後，挑戰生涯世界盃首冠夢碎。（路透）

儘管對裁判有諸多不滿，克羅埃西亞總教練達利奇、頭號球星莫德里奇在四強賽後仍展現風度，祝福阿根廷、梅西能在冠軍戰取得最好的結果，達利奇強調，今年世足賽不會是莫德里奇生涯最終戰，明年歐國盃資格賽有望繼續看到他的身影。

上屆拿下隊史最佳亞軍的克羅埃西亞，今年未能再寫佳績，不過一路打進四強賽仍受肯定；達利奇表示，阿根廷靠十二碼球率先破網，確實改變比賽走向，必須肯定球員整場比賽的表現，「大家都很傷心，因為他們都覺得自己可以做得更多。」

莫德里奇生涯與梅西有多次交手經驗，賽後主動和他互相擁抱，祝福他在接下來的決賽能夠一切順利，兩人的君子之爭贏得現場兩國球迷的掌聲。莫德里奇說：「阿根廷的球迷也為我送上掌聲，這讓我充滿感謝，他們為這場比賽營造絕佳氣氛，梅西踢了一場令人難以置信的比賽，展現他的水準與偉大。」

卅七歲的莫德里奇已經是第四度參與世足賽，並在二○一八年囊括世界盃金球獎、國際足總金球獎、世界足球先生等榮耀；對於莫德里奇可能是最後一次站上世足賽舞台，達利奇則表示，這位老將可能為國家隊出戰到後年歐國盃，「到時可能是這個世代的終結，我們的聯賽和國家隊也已經出現新的優秀一代。」

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