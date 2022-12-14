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賣車與賣雪櫃都要去觀賽！阿根廷球迷瘋世足卻難甩「足球流氓」陰影

香港01／ 張顥庭、成依華
阿根廷球迷全情投入支持國家隊，但當地的「足球流氓」現象也受到關注。圖／路透社
阿根廷球迷全情投入支持國家隊，但當地的「足球流氓」現象也受到關注。圖／路透社

阿根廷人以熱愛足球聞名，部份人更不惜賣車、賣雪櫃，籌錢去現場支持國家隊，但當地也有惡名昭彰的Barra Brava足球流氓，政府甚至向卡達列出7000人名單，禁止他們觀賽。

研究球迷文化的英國專家蒙塔古（James Montague）向《德國之聲》表示，當一支南美球隊在世界盃接連獲勝，球迷就願意作出巨大犧牲，大規模前往現場支持他們，就算是較貧窮或工人階級者，也會想盡方法出發，包括賣車、賣雪櫃等，「南美洲球迷之中有一種心態，就是如果你的球隊在盃賽走得很遠，你就要到現場，問題之後才解決，這是一種獨特的支持。」

阿根廷球迷全情投入支持國家隊，但當地的「足球流氓」現象也受到關注，特別是阿根廷12月10日對荷蘭一戰互射12碼獲勝後，雙方球員爆發衝突，阿根廷球迷一度躁動，更是令外媒再談起阿根廷的「足球流氓」現象。

小保加巴士曾遇襲

南美國家將「足球流氓」稱為Barra Brava，指熱情投入且行為容易激進的球迷，更是球迷組織，上世紀更一度獲得球隊特別招聘，以帶動氣氛取得優勢，但也容易爆發衝突與暴力事件。2018年，阿根廷小保加（Boca Juniors）的球隊巴士曾遭「足球流氓」攻擊，多名球員受傷，球賽要押後。

在阿根廷，每年發生的球隊騷亂都會造成大量傷亡，死者甚至可達100人以上，但也有評論認為，這種熱情的球迷現象獨一無二，是一種活潑的次文化。

「國醜」不欲外揚？

阿根廷政府部門近年也似乎並不欣賞這種行為，國家安全部今年向卡達列出約7,000名Barra Brava成員名單，禁止他們獲得卡塔爾世界盃「球迷證」Hayya Card，令他們無法到場觀賞世界盃，但未有犯罪記錄者，當局則無法阻止。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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