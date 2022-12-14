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世足賽／「點球毀了一切」 莫德里奇怒批：見過最糟糕的裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）不滿裁判。 美聯社
克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）不滿裁判。 美聯社

克羅埃西亞今（14）日在四強戰中以3:0不敵阿根廷，無緣冠軍戰，其中關鍵在上半場第32分鐘，義大利籍裁判羅薩圖（Daniele Orsato）判罰一顆12碼罰球，阿根廷先馳得點，這讓克國中場球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）很是不滿，直言羅薩圖是他見過最糟糕的裁判。

莫德里奇認為本場比賽裁判的兩個動作是「關鍵」，一個是他沒有判給他們的角球，另外則是罰了一個點球。克國門神瓦科維奇（Dominik Livakovic）在第39分時犯規，直接被裁判給出一張黃牌並且給阿根廷一顆12碼罰球，阿由梅西（Lionel Messi）操刀進球，先馳得點。

賽後莫德里奇相當不滿，他認為前面他們都踢得不錯，就是因為判罰這顆點球，並且在點球前有一顆應該給的角球裁判也沒有給，他更表示他本來不喜歡質疑裁判，但羅薩圖是最糟糕的裁判之一。

不過他也沒有要貶低阿根廷的意思「阿根廷是這場比賽的贏家，他們更好，他們應該贏，但點球毀了一切」，也表示自己會在季軍賽中繼續加油。

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