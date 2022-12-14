世足賽／誰是「最偉大足球員」 C羅、梅西在卡達分出勝負？

本屆卡達世足是阿根廷梅西（Lionel Messi）、葡萄牙C羅納度（Cristiano Ronaldo）兩位球星的「最後一舞」，他們兩位足以代表了足球場上的一個世代，不過他們都有一個共同的遺憾，那就是過去從未拿過世界盃冠軍。

梅西和C羅納度都是五度參加世界盃，賽會開始之前雙方的目標都是希望能夠抱回金盃，不過隨著葡萄牙止步八強，顯然C羅已經沒有這個機會了，如同他在社群媒體所述「夢碎了」，而現在梅西有可能如願以償。

回顧兩人在足球場上的戰績都很光榮，但本屆世界盃可能給C羅一個大大的打擊，先是參賽前和老東家曼聯鬧不合，到16強後開始坐冷板凳，最後爆冷輸給摩洛哥，而他在五屆世足的淘汰賽也從未進過球，最後一舞只能不光彩的劃下句點。

反觀梅西，雖然在小組賽事起步不順，爆冷輸給沙烏地阿拉伯，不過最後仍有晉級，現在也手握冠軍賽門票、暫居金靴獎榜首，有機會一圓冠軍夢。此外，他也完成了許多紀錄，包括即將打破德國名將馬泰斯（Lothar Matthaus）25場最多的出賽紀錄。

對於兩位誰是這個世代的「GOAT（greatest of all time）」，在卡達世足截然不同的劇本，影響了外界對他們的看法，在有機會抱回金靴獎、金球獎，以及冠軍金盃的加持下，更多人認為梅西更能匹配「最偉大的足球員」的角色。

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