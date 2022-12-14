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世足賽／場上敵人場下好友！法國隊長傳訊安慰英格蘭凱恩
英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在八強戰對上法國一役因關鍵罰球未進，造成英格蘭遭淘汰痛失四強門票，凱恩在賽後相當自責。法國門將洛里斯（Hugo Lloris）日前在記者會表示，賽後有傳簡訊安慰凱恩，希望他能走日走出。
凱恩在8強賽對陣法國時，雖然順利完成第一罰，不過到了第84分鐘關鍵的第二罰時，踢太高飛過門框，最後英格蘭以1:2不敵法國，賽後也看到他落下男兒淚。不過法國門將洛里斯其實是他在英超熱刺隊的隊友，兩人已共事10多年。
洛里斯在四強前記者會表示自己有傳簡訊安慰凱恩，內容舉例了歷史上許多偉大的足球員如梅西（Lionel Messi）、C羅納度（Cristiano Ronaldo）都曾經罰球失誤過，希望他能早日走出，並且能對自己在世界盃為國家做的一切自豪，「我相信哈利會重新揚起下巴，繼續為熱刺和他的國家隊發光發熱。」
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