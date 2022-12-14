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世足賽／世界盃吸睛 中華電：MOD瀏覽量衝1.3億次

中央社／ 台北14日電
世足賽創造MOD收視熱潮。 美聯社
世足賽創造MOD收視熱潮。 美聯社

世足賽創造收視熱潮，中華電信表示，MOD卡達世足專區總瀏覽量，於8強結束後衝高至1.3億次，Hami Video將於18日推出以XR科技打造的「巨星中場秀」。

FIFA卡達世界盃足球賽進入4強賽，中華電信（2412）今天發布新聞稿宣布，旗下負責轉播的HamiVideo將於18日世足冠軍賽中場時間，推出「巨星中場秀」，這是國內首度以XR創新科技打造的大型賽事轉播，由金曲嘻哈天團頑童MJ116擔綱演出，將擬真呈現可容納8萬人的冠軍賽主場館，球迷可於HamiVideo世足一台免費收看。

世界盃自16強賽進入短兵相接的單敗淘汰階段，中華電表示，精彩賽事成功創造收視熱潮，克羅埃西亞隊逆轉追平後，再PK氣走奪冠熱門巴西隊，締造HamiVideo本屆世足賽開賽轉播以來單場最高收視人次，球迷也透過MOD的熱點回看功能重溫賽事關鍵時刻，平均點閱次數達到整個賽期的2.2倍。

中華電指出，MOD卡達世足專區總瀏覽量，於8強結束後衝高至1.3億次，預期阿根廷、克羅埃西亞、法國、摩洛哥等隊伍在今天凌晨起的4強、季軍、冠軍賽，可將世足收視推上最高潮。

世足彩蛋 卡達世足

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