世足賽／老闆賠慘！1萬8千件英格蘭冠軍紀念衫砍到骨折出清

世足卡達世界盃8強淘汰賽的「英法大戰」，英格蘭以1比2不敵法國，無緣4強。賽事結果難過的不只球員和球迷們，還有一家公司也很慘，印了1萬8千件英格蘭奪冠的紀念球衣全部報銷。

據英國《獨立報》及《每日郵報》報導指出，總部位於英國西南部多塞特郡的「Wholesale Clearance UK」這家公司，早就印好「三獅軍團」冠軍紀念球衣，但現在面臨重大損失，不知該怎麼辦。

冠軍紀念球衣上頭印著「英格蘭，2022世界盃冠軍，終於回家了」的字樣，原本定價為29.99英鎊（約1160元台幣），現在則是改賣9.99英鎊（約386台幣），相當於打三折出清。

該公司總經理巴克斯特（Karl Baxter）說，英格蘭足球國家隊在卡達的表現給他留下了深刻的印象，而且他也相信他們一定會贏得冠軍，「當有供應商找我賣紀念球衣時，我沒有辦法說不。」

他也呼籲球迷可以發揮愛國心，踴躍購買球衣讓它成為歷史，提醒著大家英格蘭球隊在這次的表現。「雖然沒有獲勝，但在我眼裡他們仍是贏家。」

Company claims it faces a 'major loss' after bulk buying 'England World Cup winners' t-shirts https://t.co/pYXNHNUMpQ — MailOnline Sport (@MailSport) 2022年12月12日

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