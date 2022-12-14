世足賽／差12歲！摩洛哥哈基米愛妻曝光 竟是全球最美女演員
摩洛哥在2022年卡達世足賽成功殺進4強，寫下非洲球隊歷史新頁，同時球員也成為大家關注的焦點。右後衛哈基米（Achraf Hakimi）是在16強踢走西班牙的大功臣，而24歲的他已經是2個孩子的父親，大他一輪的西班牙籍妻子阿布克（Hiba Abouk），就是「全球最美女演員」。
摩洛哥在16強淘汰賽對上西班牙，一路以0:0僵持到PK賽，西班牙3顆點球全沒進，而摩洛哥派出哈基米順利破網，以關鍵一腳踢走西班牙。接著，摩洛哥又順利打敗由C羅領導的葡萄牙，成為世足賽成功踢進4強的非洲球隊，爆冷門結果也嚇壞不少球迷。
然而，根據英國《太陽報》報導，哈基米的妻子阿布克出生於西班牙馬德里，今年已經36歲，總共會說5種語言，還演過西班牙熱門電視劇《El Príncipe》。阿布克和哈基米在2018年認識，2年後攜手步入禮堂，目前有2個兒子，夫妻倆還一起登上時尚雜誌《VOGUE》阿拉伯版封面。
哈基米在受訪時提到，自己來自一個低收入戶家庭，爸爸在街頭賣水果，媽媽是一名清潔工，為了讓當然還未出生的他過上好生活，父母決定移民到西班牙。哈基米也不忘父母的養育之恩，感性表示「他們為了我放棄一切，所以現在的我每天為他們而戰」。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言