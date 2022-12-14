世足賽／差12歲！摩洛哥哈基米愛妻曝光 竟是全球最美女演員

摩洛哥在2022年卡達世足賽成功殺進4強，寫下非洲球隊歷史新頁，同時球員也成為大家關注的焦點。右後衛哈基米（Achraf Hakimi）是在16強踢走西班牙的大功臣，而24歲的他已經是2個孩子的父親，大他一輪的西班牙籍妻子阿布克（Hiba Abouk），就是「全球最美女演員」。

摩洛哥在16強淘汰賽對上西班牙，一路以0:0僵持到PK賽，西班牙3顆點球全沒進，而摩洛哥派出哈基米順利破網，以關鍵一腳踢走西班牙。接著，摩洛哥又順利打敗由C羅領導的葡萄牙，成為世足賽成功踢進4強的非洲球隊，爆冷門結果也嚇壞不少球迷。

然而，根據英國《太陽報》報導，哈基米的妻子阿布克出生於西班牙馬德里，今年已經36歲，總共會說5種語言，還演過西班牙熱門電視劇《El Príncipe》。阿布克和哈基米在2018年認識，2年後攜手步入禮堂，目前有2個兒子，夫妻倆還一起登上時尚雜誌《VOGUE》阿拉伯版封面。

哈基米在受訪時提到，自己來自一個低收入戶家庭，爸爸在街頭賣水果，媽媽是一名清潔工，為了讓當然還未出生的他過上好生活，父母決定移民到西班牙。哈基米也不忘父母的養育之恩，感性表示「他們為了我放棄一切，所以現在的我每天為他們而戰」。

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