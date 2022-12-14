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世足賽／要巴西隊聘外籍教練 傳奇羅納度的建議引前球員不滿

中央社／ 聖保羅13日專電
巴西又一次在8強倒在歐洲球隊腳下，讓傳奇羅納度建議該聘請國外教頭。 歐新社
巴西又一次在8強倒在歐洲球隊腳下，讓傳奇羅納度建議該聘請國外教頭。 歐新社

巴西被克羅埃西亞踢出卡達世足賽後，巴西足球巨星羅納度建議由一名外國人擔任國家隊新教練，並推薦目前執教西甲皇馬的安切洛蒂（Carlo Ancelotti），引起巴西球員不滿。

前國家隊前鋒里瓦多（Rivaldo）在社群媒體發文說他不贊成羅納度（Ronaldo）的建議，認為國家隊聘請外國教練是對巴西教練的不尊重；里瓦多相信有巴西教練能夠在此時替代泰特（Tite）接管國家隊並做好工作。

里瓦多列舉多位優質的巴西教練，如辛尼（Rogério Ceni）、狄尼茲（Fernando Diniz）、古加（Cuca）、黑納托（Renato Gaúcho）和杜瑞瓦（Dorival Jr）。

里瓦多說：「引進外國教練並不能保證巴西會成為世界冠軍，而且不能只考慮教練的專業素質，就算有非常好的外國教練，但國家隊教練應該由一個流著巴西血液的人擔任。」

事實上，巴西國家隊已經聘請過多位外國教練，第一位是烏拉圭教練普拉特羅（Ramón Platero），他在1925年南美盃期間帶領巴西隊，負責召集球員並組建球隊。

出生於葡萄牙的利馬（Jorges Gomes de Lima）曾於1944年短暫擔任國家隊教練，帶領巴西兩次以6比1和4比0擊敗烏拉圭。

阿根廷教練努涅斯（Filpo Nuñez，後來入籍巴西）在1965年擔任國家隊教練，當時的巴西足總指派帕梅拉斯隊（Palmeiras）代表巴西參加米內朗（Mineirão）體育場開幕式，巴西隊以3比0擊敗烏拉圭。

值得一提的是，迄今為止還沒有外國教練帶領巴西國家隊參加世界盃比賽。

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