世足賽／梅西球場罕見發火成迷因圖 周邊商品熱燒推出

阿根廷隊日前擊敗荷蘭、晉級卡達世界盃4強賽之際，鮮少在球場發火的梅西賽後受訪時對鏡頭外的荷蘭球員發火怒飆「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」成網路瘋傳迷因圖，如今也成為阿根廷熱門商機，各式周邊商品因應推出。

「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」成為阿根廷民眾間討論的熱門話題。在8強賽中，阿根廷與荷蘭發生多次衝突，梅西在PK戰中也以阿根廷足球明星里克爾梅（Juan Roman Riquelme）的抗議姿勢，將雙手打開放在耳後，對荷蘭隊總教練范蓋爾（Louis Van Gaal）的批評表達不滿。

梅西在賽中與賽後認為荷蘭隊19號球員韋霍斯特（Wout Weghorst）的態度挑釁、故意衝撞，加上西班牙籍裁判發出18張黃牌，身為阿根廷國家隊隊長的梅西罕見動怒，在媒體訪問之際，對在旁的韋霍斯特說出「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」。

阿根廷知名足球俱樂部河床隊（River Plate）教練馬丁．德米切利斯（Martín Demichelis）認為，梅西生氣並不是壞事，這對阿根廷隊及隊友傳達許多訊息，梅西也展現身為隊長更成熟的一面。

阿根廷社群及網路購物平台紛紛湧現相關標語及梅西臭臉圖案的衣服、杯子、馬黛茶杯等各式周邊商品；阿根廷知名網紅也抓緊潮流，推出獨家設計印有發怒的梅西與經典之語，展現力挺梅西和阿根廷隊的心情。

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