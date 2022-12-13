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世足賽／孟加拉追捧阿根廷足球隊 歷史因素牽起藍白情緣

中央社／ 布宜諾斯艾利斯13日專電
支持阿根廷球迷。 路透社
支持阿根廷球迷。 路透社

阿根廷藍白軍團的魅力不只風靡當地，相距1萬7000公里外的孟加拉也有無數球迷熱情關注阿根廷足球隊，主因之一是馬拉度納曾率阿根廷隊戰勝英國，而孟加拉以前是英國殖民地。

8強賽阿根廷球迷在大雨中狂歡慶祝，舉著藍白色的長幅旗幟在首都布宜諾斯艾利斯的街頭遊行，旗首綁著一面綠底紅點的孟加拉國旗，兩國球迷緣分浮現檯面。

在孟加拉首都達卡，阿根廷出戰的每場比賽都會吸引孟加拉球迷關注，人民聚集在街頭觀看比賽和慶祝阿根廷隊贏球的勝利。2022卡達世界盃由阿根廷首勝墨西哥開始，孟加拉人民大力支持的照片和影片引起阿根廷民眾網路瘋傳。阿根廷足球協會（AFA）也在推特貼文孟加拉球迷的支持，稱讚孟加拉球迷和阿根廷一樣瘋狂。

阿根廷外交部也宣布將重啟在孟加拉開設大使館的計畫，阿根廷駐孟加拉大使館於1978年關閉。12月上旬在印度舉辦G20（20國集團）雪巴人（Sherpa）會議，阿根廷駐美大使會見孟加拉大使，並感謝孟加拉球迷

對阿根廷隊的支持。

阿根廷球迷也為答謝孟加拉的支持，特地於社群成立聲援孟加拉板球運動的社團。據泰蘭國家通訊社（telam）引述社團創辦人藍德（Dan Lande）指出，如果孟加拉的當地民眾是阿根廷的足球迷，則阿根廷人也須成為孟加拉板球的球迷，或許阿根廷人不瞭解這項運動，但最重要的是友誼的連結。

孟加拉球迷對足球的狂熱並不是現在才開始，阿根廷球隊受到孟加拉民眾的追捧，源自於1990年代的馬拉度納（Diego Maradona）時期，並與孟加拉當地歷史有關連。

阿根廷側影日報（Perfil）報導指出，孟加拉在1971年之前一直是英國殖民地，且遭受來自英國的壓迫。1986年馬拉度納率領阿根廷隊戰勝英國，獲得第2次世界盃冠軍，因此孟加拉成為阿根廷國家隊的粉絲，特別是馬拉度納的粉絲。

梅西（Lionel Messi）延續馬拉度納的風潮，孟加拉在每場比賽都為阿根廷隊歡呼，就好像是他們自己的國家隊一樣。

阿根廷網路媒體infobae報導，以37歲的孟加拉球迷山蘇札門（Mohammad Samsuzzaman）為例，家族中由祖父開始成為阿根廷球迷，到他也延續這份熱愛，更與妻子決定將女兒取名為藍白色（Albiceleste），也提到若阿根廷贏得冠軍，他將在達卡贈送阿根廷國家隊的球衣給孟加拉當地100名低收入戶的阿根廷隊球迷。

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