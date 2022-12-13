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世足賽／南韓葡籍教頭班托搭機離韓 丟下這句話令南韓人感動

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓世足賽教頭班托(左)今天搭機離韓，圖為日前與南韓總統餐敘。 歐新社
南韓世足賽教頭班托(左)今天搭機離韓，圖為日前與南韓總統餐敘。 歐新社

帶領南韓隊踢進世足賽16強，葡萄牙籍教頭班托（Paulo Bento）回到南韓受到英雄式的歡迎，由於與南韓足協雙方未能達成續約下，班托於今晚(13日)搭機離開南韓要返老家葡萄牙，滿滿送機民眾人潮，離去前他對南韓媒體說了，「韓國永遠是我生命中的一部分。」令南韓人大為感動。

南韓歷經2014、2018年世足賽均止步於小組賽之後，四年前聘來班托開始重新打造國家隊，在今年世足賽交出小組賽逼和烏拉圭、踢下葡萄牙精采表現，最終16強敗給強權巴西無緣晉級。

班托是從2018年世足賽結束之後，當年8月23日開始任教南韓國家隊，並帶著四名助教一起，按單屆任期計算，他是國家隊任期最長的教練，在4年4個月的57場比賽中取得了35勝13平9負的戰績。在他的帶領下，南韓隊於世界盃亞洲區資格賽最後一輪的10場比賽中，以7勝2和1負取會內賽門票，實現連續10屆晉級會內賽的紀錄，同時也助南韓第二度踢進16強。

南韓足協在世足賽資格賽就提出續約方案，但雙方對於合約內容仍是意見分歧下，班托於9月就表達不再合作；雖小組賽結束後，傳出雙方要重啟談判，但班托在16強輸給巴西後，就直接宣布不再執教南韓，結束雙方合作關係，於今天他和球員道別過後，搭機離韓。

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