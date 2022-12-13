世足賽／沒有越位、無限換人 日本前國腳本田圭佑發想新足球

日本此次世足賽踢進16強，最終PK大戰敗給克羅埃西亞而無緣八強，延續這股熱潮，擔任世足賽電視講評的他於今天發布推文表示，要發明一種新式足球運動，沒有越位、無換人限制。

曾是2014年巴西世足賽擔任國家隊主力現年36歲的本田圭佑，如今是柬埔寨國家隊教頭，世足賽期間在日本擔任電視講評的工作，他今天推文表示要發展新式足球運動，引起日本人關注。

新しいスポーツをサッカーからルールを変更して考えてみた。

サッカーコートでGK入れて4対4。オフサイドなし。交代人数は自由。サブの人数は6人。1分以内にシュートを打つのがマスト。試合時間は12分×3本(36分) — Keisuke Honda (@kskgroup2017) December 13, 2022

依照本田圭佑的想法，是除了守門員外，每隊4人在場上對抗，有6位替補，一分鐘射門時間限制，而比賽時間是每節12分鐘，共三節36分鐘。希望藉此來發明一項新式足球運動。

雖他的想法獲得不少認同，但主要日本球迷在留言中，多數是提出要改變PK大戰的規則，因為日本這次就是輸在PK大戰上，「希望PK大戰規則能有所改變，這樣對踢球員心理傷害太大。」、「可以用這種新方式，來解決PK大戰的問題。」

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