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世足賽／277公分！摩洛哥球員就是這一跳 讓C羅跌落神壇

聯合新聞網／ 綜合報導
摩洛哥恩-納斯里跳出277公分高度頭錘進網。 歐新社
摩洛哥恩-納斯里跳出277公分高度頭錘進網。 歐新社

世足賽8強賽摩洛哥打敗葡萄牙挺進4強，靠著就是上半場第42分鐘恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）驚人一跳頭錘入網，如今英國媒體計算出他起的高度是9呎1吋(276.86公分)，這一跳高度，比起2019年在義甲尤文圖斯隊C羅(Cristiano Ronaldo)頂進一球的高度8呎4吋(254公分)超出20公分以上，難怪C羅要哭哭回家了。

C羅是在義甲2019-20聯賽在尤文圖斯對桑普多利亞頭錘致勝球，被計算出來的高度，也列入該聯賽史詩級一記進球。雖足球不是跳高比賽，但能躍起高度絕對有助於更多進球機會，而恩-納斯里與C羅同為188公分高。

不過，C羅在年輕時，於2012-13年歐冠盃聯賽，效命皇馬時，一場面對曼聯的比賽，曾有躍起293公分進球紀錄，是他個人最高的一跳。

英國媒體比較
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