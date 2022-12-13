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世足賽／阿根廷打心理戰稱克國爆乳女神被禁入場 本人說話了
世足賽於台北時間明天凌晨3時四強大戰克羅埃西亞對決阿根廷，決定那一隊能取得決賽門票，而視為是「幸運女神」，場場以爆乳性感「格子軍團」比基尼服飾打扮亮相，支持母國的前克羅埃西亞小姐諾爾(Ivana Knoll)，會不會在這場現身，突然成了謎團，原因是阿根廷媒體報導，她將被禁止到場看球。不過，遭到諾爾本人嚴正駁斥。
阿根廷媒體以諾爾暴露穿著違返當地習俗為由，報導指出據有影響力的人士表示，只要對於世足賽主辦單位不友善的人，將無法進入場中。認為她有可能會被禁止入場。
然而另一方面，力挺諾爾的德國媒體則說，這是阿根廷媒體在打心理戰，要動搖支持克羅埃西亞球迷的心志。事實上，諾爾穿著雖暴露，但卻一直不見卡達當局做出任何舉動，甚至球場上安全人員還會協助她，避免她受到其他球迷騷擾。
此外，諾爾則是對德國媒體說，「我有票，我會在比賽前三、四個小時前到達現場，所以他們(阿根廷)報導的根本是假消息。」
不論如何，諾爾都是世足賽最大贏家，IG粉絲人數從60萬暴增至250萬人。
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