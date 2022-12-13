世足賽／姆巴佩表現耀眼 有望挑戰世界盃進球歷史紀錄
姆巴佩（Kylian Mbappe）在2022卡達世界盃足球賽目前為止的表現一再提醒球迷，他可能會是世界盃史上最成功的球員。
上屆2018年俄羅斯世界盃，姆巴佩已經隨法國高舉大力神盃，嚐過冠軍滋味，當時他攻進4球，其中有3個是在淘汰賽踢進的。
效力法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）的姆巴佩已經向全世界的球迷，展示了他的潛力。
目前為止，法國已經在世界盃闖進4強，他們將對上這次淘汰西班牙、葡萄牙的大黑馬摩洛哥。
如果這次法國能夠奪冠，姆巴佩將與隊友格里茲曼（Antoine Griezmann）、吉魯（Olivier Giroud）、洛里斯（Hugo Lloris）一樣，在世界盃有兩次拿下冠軍的紀錄。
這樣下去，姆巴佩將有機會追上巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）3冠的紀錄，而姆巴佩還年輕，預料還能再踢兩次世界盃。
姆巴佩在上屆世界盃踢進4球，這次世界盃已經攻進5球，兩次世界盃下來，一共已進了9球。
這次世界盃，法國還有兩場比賽要踢，這讓姆巴佩在世界盃的累積進球數可望達到10球以上。
世界盃史上進球總數最多的是德國的克洛澤（Miroslav Klose），他在世界盃一共踢進16球。姆巴佩現在還差7球才能追上克洛澤，但有鑑於姆巴佩凶猛的火力，要打破克洛澤的紀錄並非不可能。
不過姆巴佩想要在這次世界盃追上克洛澤，恐怕難度頗高。因為在單屆世界盃進球最多的紀錄，是方登（Just Fontaine）於1958年世界盃時攻進的13球。
近期來看，巴西傳奇名將「外星人」羅納度（Ronaldo Nazario）曾於2002年世界盃踢進8球。
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言