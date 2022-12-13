世足賽／需要諮商筆記？母隊給凱恩7天療傷時間再歸隊

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）踢失12碼後失意返國，母隊英超熱刺隊給他1個禮拜的療傷時間，下周再歸建球隊，屆時總教練孔蒂（Antonio Conte）將與他面對面坐下來，評估凱恩的心理狀態。

英格蘭在世足賽止步8強，凱恩兩度操刀罰球結局是2罰1中，第84分鐘的失手，導致英格蘭以1：2不敵衛冕軍法國，凱恩心碎、也坦言這一罰會讓他痛很久。

淘汰後的「三獅軍團」，已在昨晚飛抵伯明罕機場，英國媒體報導，熱刺給了凱恩一個禮拜的休假，讓他度過這段心理上最難熬的時間，他已被告知在12月19日回到母隊，孔蒂屆時將與他聊聊，確認他的心理狀態，是否已經從那一罰的陰影中走出；同隊的戴爾（Eric Dier），也會在同一天歸隊。

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