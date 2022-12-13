世足賽／率阿根廷踢進4強 功臣梅西可望獨霸3隊史紀錄

梅西在2022卡達世界盃足球賽進行至今，已出賽5場、攻進4球、3度獲選單場最佳球員，從他生涯在這3項數據累積的總數來看，梅西有機會在這次世界盃後包辦3項第一紀錄。

梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷，在這次世界盃小組賽階段的首戰，以1比2遭沙烏地阿拉伯逆轉，爆冷吞敗面臨淘汰危機，但他們表現猶如倒吃甘蔗，接下來連勝墨西哥、波蘭，最終以2勝1負、積分6分的C組龍頭之姿晉級。

淘汰賽階段，阿根廷16強戰先以2比1擊敗澳洲，8強戰與荷蘭拚到PK戰後勝出，接下來將於4強戰與上屆2018俄羅斯世界盃亞軍克羅埃西亞爭奪本屆冠軍賽門票。

這次卡達世界盃，梅西在小組賽對墨西哥、波蘭，及淘汰賽對荷蘭的比賽，3度獲選為單場最佳球員。

在阿根廷贏球的比賽中，梅西唯一沒有獲選為單場最佳球員的，是在對澳洲的比賽，當時這項殊榮是由他的隊友麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）贏得。

梅西生涯一共在世界盃10次獲選單場最佳球員，與他亦敵亦友的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）排在他之後，生涯共7次獲此殊榮。

另外，梅西生涯在世界盃累積攻進10球，追平巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）創下的阿根廷隊史紀錄，接下來只要再進球，就能改寫隊史紀錄。

除此之外，梅西生涯在世界盃已出賽24場，距離前德國隊長馬泰斯（Lothar Matthaeus）生涯在世界盃出賽25場的紀錄，只有1場的差距，而阿根廷已踢進4強，這次世界盃還有兩場比賽可以踢，只要梅西兩場比賽都能上場，就能刷新紀錄。

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