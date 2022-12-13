快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

自首、下跪磕頭無用 紙雕師殺人判死理由出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／阿根廷瞄準冠軍盃 梅西有機會成3冠王

中央社／ 杜哈12日綜合外電報導
不僅有機會率阿根廷奪冠，還有機會拿下金靴、金球兩項大獎。。 路透社
不僅有機會率阿根廷奪冠，還有機會拿下金靴、金球兩項大獎。。 路透社

2022卡達世界盃足球賽堪稱是第5次參加世界盃的梅西（Lionel Messi）狀況最好的一次，場內場外都感到自在，目前他不僅有機會率阿根廷奪冠，還有機會拿下金靴、金球兩項大獎。

西班牙「馬卡報」（Marca）報導，外界不難發現梅西想要在世界盃奪冠的雄心。他用盡心力準備了好幾個月，也很清楚自己必須在11月、12月時調整到巔峰狀態，而根據他目前為止的表現，他確實已經成功。

現在，梅西有機會在世界盃奪冠，並奪下金靴、金球兩項大獎，成為這次世界盃的「3冠王」。

國際足球總會（FIFA）技術研究小組（TechnicalStudy Group）會列出一份在世界盃期間表現傑出者名單，然後交由媒體從中票選出最佳球員，也就是金球獎的得主。FIFA技術研究小組主席是曾在英格蘭足球超級聯賽（Premier League）兵工廠（Arsenal）執教22年的溫格（Arsene Wenger）。

即便必須等待世足4強賽、決賽的結果出爐，但考量到梅西目前為止的表現，確實讓他在金球獎的評比上居領先位置，也讓他有機會再次獲獎。

2014年的巴西世界盃，阿根廷雖然在冠軍賽不敵德國屈居亞軍，但梅西仍拿下當年的金球獎。

雖然對梅西來說，最重要的是要率阿根廷奪冠，但同一時間，他也在競爭金靴獎的行列中。

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）目前已攻進5球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上暫居第1；梅西和法國的吉魯（Olivier Giroud）目前以4球並列第2，緊追在後。

從進球數來看，今年是梅西為阿根廷貢獻最多的1年，在披國家隊戰袍的情況下，梅西2022年迄今已攻進15球。

阿根廷將在台灣時間14日凌晨3時的世足4強戰對上克羅埃西亞。

世足球星 卡達世足

延伸閱讀

世足運彩／梅西最後一舞的神力 看好阿根廷讓和驚險晉級

世足運彩／對抗克羅埃西亞梅西扮關鍵人物 推阿根廷不讓分獨贏

世足賽／4強將迎戰阿根廷 克國前鋒：不會特別盯梅西

影／阿根廷PK進4強 只有梅西獨自奔抱「門神」…暖男球王5個小故事

相關新聞

世足賽／穿哪隊球衣哪隊就輸！甜美正妹成反指標 阿根廷球迷崩潰了

2022卡達世足賽進入尾聲，台北時間12月18日決賽冠軍將出爐，而不少國家都利用動物來預測可能出線的隊伍，有趣的是，越南有一名甜美的正妹網紅卻是反指標，因為只要她穿上哪一隊的球衣，那一支隊伍就會被淘汰，從小組賽到16強賽，已經讓5支隊伍提早打包回家，讓不少人嘖嘖稱奇。

世足賽／再次否任球員獲贈名車 沙國足協主席好想簽C羅

今年在世足賽上爆冷擊敗阿根廷的沙烏地阿拉伯，儘管在分組賽就止步，不過好表現也受到國際的高度關注，尤其在世足賽期間還傳出沙...

世足賽／想留英格蘭大將 曼聯教頭讚拉許福特是世界最好球員

英格蘭和法國的卡達世足賽對決雖落幕，陣中球星的討論沒結束，曼聯總教練滕哈格（Erik ten Hag）就將英格蘭拉許福特...

世足賽／30架航班滿載摩洛哥球迷 飛往卡達替球隊助威

摩洛哥在世界盃8強以1比0爆冷擊敗葡萄牙，成為史上第1支晉級4強的非洲球隊，根據ESPN報導，現在有30架航班、近1萬名...

世足賽／277公分！摩洛哥球員就是這一跳 讓C羅跌落神壇

世足賽8強賽摩洛哥打敗葡萄牙挺進4強，靠著就是上半場第42分鐘恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）驚人一跳頭錘入網，如今英國媒體計算出他起的高度是9呎1吋(276.86公分)，這一跳高度，

世足賽／昔推阿根廷奪冠買電視全額退費 電器商不怕賠

阿根廷明晨3點出戰克羅埃西亞，爭取卡達世足賽冠軍賽門票，阿根廷民眾除了期待暌違36年的冠軍外，還有一群民眾有額外的心願等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。