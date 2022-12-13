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世足賽／沒冠還有愛 英格蘭帶浪貓回國
卡達的貓咪在世界盃足球賽期間很搶鏡，日前因巴西新聞官「扔掉」一隻貓惹議，來自英格蘭的版本溫馨許多，同屬英超曼城隊的雙衛華克、史東斯決定帶回在訓練基地餵養的流浪貓，許牠一個家。
英格蘭進駐位於卡達沃克拉的訓練基地時，發現了這隻流浪貓，由史東斯命名為「戴夫」，這段時間一直跟著球隊。史東斯說：「從我們抵達的第一天，牠就跳了出來，接下來每晚都在那裡等食物。」
英格蘭期望這隻貓咪成為幸運物，華克曾透露若英格蘭奪冠，就要帶戴夫回英國；八強賽出戰法國前夕，還有媒體問起貓咪的狀況，史東斯笑答：「牠昨天被其他貓抓傷，可能在搶食物或搶地盤，但沒事，希望我們能遵守奪冠帶牠回家的承諾，也很謝謝你們（媒體）問起了牠。」
儘管最終「三獅軍團」未能完成冠軍夢，但兩人還是決定給戴夫一個家，雖然還未決定由誰成為主人，但已確定要帶牠回英國了。
戴夫須先在卡達完成約四個月的隔離、健康評估等相關程序後，才能踏上這段超過四千哩的旅程，與新主人團聚，留在卡達的這段時間將由當地動保單位照料，兩位選手負擔牠的相關開銷。
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