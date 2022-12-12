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世足賽／瑞安航空推文大糗英格蘭 英人怒了喊拒搭仍不撤文
愛爾蘭廉航瑞安航空公司(Ryanair)，在官方推文大糗世足賽八強輸給法國的英格蘭隊，先是一則視頻推文，一個足球朝天飛去未能打中瑞安航空的飛機，影射英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）罰球未中，另一則是P圖「南門離開」的機場標示牌，意指索斯蓋特（Gareth Southgate）出局，這兩則推文，被英人罵翻，表示「因為這則推文，你們會失去很多客戶。」不過，瑞安航空仍是把兩則推文放著，繼續讓大家討論。
這兩則推文，有著令人會心一笑的創意，尤其是「南門」的推文，按讚人數超過9萬、轉推近1.5萬次，留言破千，可說是罵聲不斷，不過，瑞安航空老神在在，並未因會失去客戶而撤文，擺明就是不甩英格蘭球迷，才會這樣推文。
They're coming home #NothingToDeclare pic.twitter.com/aiFveqTnJP— Ryanair (@Ryanair) December 10, 2022
Meanwhile somewhere over the Alps #EnglandVsFrance pic.twitter.com/LIxYev87Xu— Ryanair (@Ryanair) December 10, 2022
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