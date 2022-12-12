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世足賽／英超球隊發文恭喜法球員晉級引不滿 網：現在不是時候
英格蘭在世足8強賽不幸被法國踢落，但英超俱樂部兵工廠，立即就在推特發文恭喜自家球員薩利巴（William Saliba）闖進4強，引起球迷們不滿。
Our Wilo 👊— Arsenal (@Arsenal) 2022年12月10日
A World Cup semi-finalist ❤️ pic.twitter.com/lVCMV9C0XD
薩利巴在本次入選法國隊的25人名單，但目前為止僅在對戰突尼西亞的小組賽上場，而該場比賽也是法國唯一輸的小組賽，昨日法國在淘汰英格蘭後，球隊官方推特就發文寫下：「我們的威廉，世界盃四強！」下方留言也隨即被球迷灌爆。
英國球迷因表達對此動態的不滿，就有球迷寫下：「０分鐘」嘲諷薩利巴都沒上場以及「現在不是時候夥計」，但也有球迷獻上祝福表示：「贏下世界冠軍吧」等留言為球員打氣。
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