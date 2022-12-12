世足賽／善待貓也受「貓的詛咒」？英格蘭仍決定把牠帶回家

「貓」是今年在世足賽引起最多話題的動物，最熱門就是巴西隊新聞官在記者會丟貓的舉動，引起各界批評，最後巴西八強賽PK大戰輸給克羅埃西亞出局，被笑稱是「貓的詛咒」；事實上，在英格蘭隊也有一隻「貓」的故事，據英國媒體報導，之前有一隻跟其他貓打架而腳部受傷的貓，走進英格蘭隊在卡達訓練基地，經過包紮治療後，就留在基地與球員一起生活，甚至與球員史東斯（John Stones）及華克（Kyle Walker）同住一間，如今英格蘭打包回家，這隻貓上英國媒體，因為牠要前往英國定居了。

英足協原本與當地動保團體聯繫如何安置這隻貓，然而球員一直視牠為非官方「吉祥物」，甚至表示，如果英格蘭奪冠，就把這隻貓帶回英國。最後英格蘭雖未能如願讓幸運帶到最後，但對於相處已久，朝夕都陪著他們的牠有了感情，且取名為「戴夫」(Dave)下，在打包回家之時，史東斯與華克兩人決定認養這隻貓，把戴夫帶到英格蘭去。

英國媒體拍到這隻貓，被安置在物寵物箱，隨著英格蘭隊離開卡達訓練基地，確定這隻貓將隨行前往英格蘭，只不過，依據英國檢疫的手續，要經過四個月的時間，才能出關與英格蘭隊團聚。

史東斯與戴夫感情好。 史東斯IG限動

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