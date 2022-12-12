世足賽／英格蘭不敵法國遭淘汰 貝克漢：我以他們為榮
昨日英格蘭在世足8強賽以1：2遭法國踢落後，傳奇球星、前英格蘭國家代表隊長貝克漢（David Beckham）於社群軟體感性發文，希望球迷們都能為這支球隊感到自豪，這則貼文僅在不到一天的時間就獲得146萬個讚。
英格蘭於8強賽不敵法國慘遭淘汰後，寫下球隊史上第7次在世足8強戰出局的紀錄，身為曾代表英格蘭出賽的貝克漢在賽後於IG發文，認為球員雖敗猶榮，並期望他們下次能獲得更好的成績：「我們的孩子會繼續長大，被淘汰後的感覺總是相當糟糕，但我們的球員與工作人員都該為這支球隊自豪，在此刻需要真正的領導者站出來，這就是我們隊長所做的，而下次我們將有不同的結局。我們會昂首離開！」
此外，貝克漢也發出多則以英格蘭球員為主的限時動態，激勵的話語稱讚球員的表現，球迷看到後也紛紛寫下：「英格蘭是比法國更好的球隊，但他們保握了贏球的機會」、「想像一下要是薩卡（Bukayo Saka）失手了，結局或許有所不同」及「英格蘭踢得很棒，他們昨晚表現很好，可惜運氣不佳沒進4強賽」等留言。
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