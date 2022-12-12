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世足賽／4強將迎戰阿根廷 克國前鋒：不會特別盯梅西
克羅埃西亞將在2022卡達世界盃足球賽4強賽對上阿根廷，陣中前鋒佩特科維奇（Bruno Petkovic）今天表示，他們不會特別去盯梅西，戰術上將以削弱阿根廷團隊戰力為主。
克羅埃西亞在上屆2018俄羅斯世界盃敗給法國，屈居亞軍，這次卡達世界盃闖進4強後，將於台灣時間14日凌晨3時與阿根廷爭冠軍賽門票。
克羅埃西亞在8強戰與巴西鏖戰到延長賽，雖先被對手攻門得手，但也冷靜地攻進一球扳平戰局，最終在PK戰後擊敗奪冠大熱門巴西。
路透社報導，佩特科維奇今天在記者會上說：「我們還沒有具體的計畫來阻擋梅西（Lionel Messi），因為我們通常不會集中火力來防守一名球員，都是設法擋下整個球隊。」
他說：「我們將設法阻止他們，不讓他們發揮團隊戰力，而不是只盯一個人，因為他們不只有梅西，還有很多厲害的球員，我們得擋下整個阿根廷隊。」
7屆金球獎（Ballon D'Or）得主梅西是阿根廷的核心球員，他在對荷蘭的8強戰中，以1助攻、1進球讓阿根廷握有優勢，之後雖一度遭追平，但在PK戰後仍獲勝晉級。
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