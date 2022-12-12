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世足賽／青島要申辦世界盃？ 陸媒吐槽國足踢不進會內賽

中央社／ 台北12日電
卡達砸下2200億美元（約新台幣6兆7570億元）辦世界盃，卻一場未贏。 美聯社
卡達砸下2200億美元（約新台幣6兆7570億元）辦世界盃，卻一場未贏。 美聯社

卡達世界盃進入四強激戰之際，傳出中國青島要申辦世界盃，但專家分析，最快2034年世界盃才能再次在亞洲舉辦，以現有條件幾乎不可能，另陸媒更吐槽中國國家男子足球隊還踢不進會內賽。

2022卡達世界盃足球賽將進入4強對決，陸媒中國新聞周刊今天報導，青島要申辦世界盃的消息不脛而走。

近日，青島市發布「十四五」時期全國足球發展重點城市建設方案，稱「十四五」時期青島將積極申辦世界盃等重大國際賽事和中國足協系列賽事。成為全國所有足球發展重點城市中，唯一公開喊出要申辦世界盃的城市。

值得注意的是，這項方案發布的規劃時間是「十四五」時期，即從2021年至2025年。但在已經7次報導世界盃的資深體育評論人馬德興看來，要在這個期間完成申辦世界盃的任務，「在現有條件下幾乎不可能完成」。

馬德興分析，國際足聯有世界盃在各大洲輪流舉辦的慣例，剛舉辦過世界盃的大洲，未來2屆都不得舉辦。今年世界盃在卡達舉辦，意味著最早2034年，世界盃才能再次在亞洲舉辦。

他說，即使國際足聯打破慣例，將2030年世界盃舉辦權放在亞洲，依時程2024年就要選出舉辦地。目前僅剩一年多時間，中國國內尚無任何申辦跡象。

此外，要申辦世界盃還要有另一個務實考量，中國新聞周刊表示，業內人士透露，中國國家男子足球隊（簡稱國足）如果能再次打進世界盃會內賽，可能才是中國申辦世界盃真正的開始。

國足上一次也是唯一一次進入世界盃會內賽，是20年前的2002年。雖然世界盃舉辦的舉辦國，將自動獲得會內賽的參賽資格。但這屆卡達花2200億美元（約新台幣6兆7570億元）辦世界盃卻在小組賽中連輸、僅進一球，被廣大球迷戲稱為「最慘東道主」，這似乎為中國提供了前車之鑑。

報導認為，雖然2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥3國聯合舉辦，不但是規模最大的一屆比賽，屆時會內賽參賽球隊將從32隊擴軍至48隊，提高國足打入世決賽的機會，但從國足今年在世界盃預選賽中1比3慘敗給越南的戰績，看來一切還有很強的不確定性，無論是否申辦世界盃，提升自身成績才是中國足球當務之急。

世足彩蛋 卡達世足

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