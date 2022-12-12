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世足賽／超級巨星太貴沒球隊想簽？ C羅否認：都是謠言

聯合新聞網／ 綜合報導
球星C羅（Cristiano Ronaldo）。 新華社
球星C羅（Cristiano Ronaldo）。 新華社

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）在出戰本屆世界盃前，就已將他在曼聯的置物櫃清空，並在賽事期間傳出與球隊決裂。日前他還證實，沙烏地阿拉伯聯賽的豪門艾納斯對他開出「30個月5.17億美元」天價合約，但C羅並未接受，原因是他還想繼續留在歐洲頂級聯賽打拼。

據《The Athletic》報導，曼聯早已不想繼續執行C羅每周50萬英鎊（約新台幣1878萬元）鉅約，就算降價至周薪8萬英鎊（約新台幣300萬元）也不會有任何歐洲球隊願意簽。

明年2月滿38歲的C羅，本有機會藉著這次世界盃證明自己腳下功夫依舊，沒想到他僅出賽5場包含3場先發，上場290分鐘射門10次只有2次射正，並靠著罰球得到1分，沒有任何助攻。

此外，C羅也因為在場下與葡萄牙隊主帥發生爭執遭拔先發、「上帝之髮」事件，可說是風波不斷。先前英超切爾西、義甲拿坡里與他的前東家里斯本體育也曾傳出風聲想網羅這位超級巨星，但都因為高額的薪資作罷。不過，C羅對此也在英國主播摩根（Piers Morgan）專訪中闢謠：「媒體們不停的說沒球隊想簽我，這都是錯誤的謠言。」

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