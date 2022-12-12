世足賽／為何被稱史上最強法國隊？「三大紀錄保持人」都在這

法國在世足賽順利晉級四強後，將持續朝著衛冕之路邁進。外媒認為，法國隊陣中三大隊史紀錄保持人吉魯（Olivier Giroud）、洛里斯（Hugo Lloris）和格里茲曼（Antoine Griezmann）都是他們能成為爭冠熱門的主因。

本屆世足賽36歲老將吉魯踢進他在國際A級賽事的第53球，超越前輩亨利（Thierry Henry）成為法國隊史「進球王」，接下有望持續堆高進球紀錄。法國門兼隊長洛里斯從21歲起首度參加國際A級賽後，至今已擔任國家隊門將長達14年，他在日前對上英格蘭的比賽以143場出賽，超越傳奇球星圖拉姆（Lilian Thuram），成為法國隊史出賽場次最多的球員。

前鋒格里茲曼則是法國「助攻王」，他在對戰英格蘭的比賽單場傳出2次助攻，最終幫助球隊取勝，國家隊生涯目前累積28次助攻，超越傳奇亨利的27次，獨居助攻王寶座。

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