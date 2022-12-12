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世足賽／C羅不是為了無緣奪冠落淚？ 前球星：因為梅西
葡萄牙昨（11日）在世足賽8強遭摩洛哥踢落，陣中球隊巨星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後落淚，令許多球迷不捨，更在社群上發文表示無緣奪冠讓他十分難過。前球星哈格里夫（Owen Hargreaves）則認為，C羅淚灑球場的主要原因是自己比同世代的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）更早被淘汰。
前曼聯球星哈格里夫受訪時說：「在阿根廷，已逝足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）被認為是史上最偉大的球員，因為他贏得了世界盃冠軍，如果梅西在帶領阿根廷隊贏得美洲盃後，再奪下世界盃，就會引起誰是最偉大球員的討論。」
屬同世代的C羅、梅西哈格里夫認為這樣的比較將對C羅造成傷害，「梅西要是捧起世界盃冠軍他將與傳奇們比肩，這會讓C羅很受傷，因為他與前者有瑜亮情節，這使他痛苦不已，但我認為他們兩個都是史上最佳的球員。」
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