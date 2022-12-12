世足賽／無緣率葡萄牙奪冠 C羅：夢想已經結束

葡萄牙昨天於卡達世界盃足球賽8強戰遭淘汰，陣中巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天發文指出，他和葡萄牙一同贏得世界盃的夢想已結束，但沒有宣布退出國家隊。

美聯社報導，摩洛哥昨天在世界盃足球賽8強戰以1比0擊敗葡萄牙後，37歲的C羅落淚離開了球場。

葡萄牙遭到淘汰，C羅今天首度發表評論，他說現在是「仔細考慮的時候了」，但沒有明確表示自己是否想繼續為葡萄牙效力。

他在社群媒體發文寫道：「我只想讓每一個人都知道，已經說了很多、寫了很多、也猜測了很多，但我對於葡萄牙的奉獻從未動搖過…我永遠不會背棄我的隊友或我的國家。」

國家隊進球數多達118顆的C羅表示，讓葡萄牙「躋身世界最高水準殿堂」是他最大的夢想。

他提到：「過去16年來的5屆世界盃出賽中，我總是跟優秀的球員並肩作戰，並獲得數以百萬葡萄牙民眾的支持，我付出了自己的一切。」

「我把自己的一切都留在球場上，我永遠不會在戰鬥中退縮，而且我從未放棄那個夢想。但很不幸，那個夢想在昨天結束了。」

貼文還說：「目前，沒有什麼可說的了。感謝葡萄牙，感謝卡達。」

下一場大型足球賽事為2024年的歐洲國家盃（European Championship），到了2026年世界盃，屆時C羅已經41歲。

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