世足賽／4強出列 法國最被看好

世界盃足球賽經過三周六十場激戰，四強名單昨天出爐，上屆冠軍法國、亞軍克羅埃西亞都在其中，阿根廷是近兩屆賽事唯一美洲代表，成為終結美洲球隊廿年未封王的最後希望，摩洛哥更是世足賽開踢九十二年來，第一個闖進四強的非洲國家，驚奇之旅轟動全球足壇。

摩洛哥昨天對葡萄牙之戰，第四十二分鐘靠恩納斯里頭錘破門，以一比○拿到歷史性勝利，這是世足賽在一九三○年點燃戰火後，近一世紀首次有非洲國家、阿拉伯世界隊伍進入四強。

衛冕軍法國則在第七十八分鐘，靠卅六歲老將吉魯攻進致勝球，以二比一擊敗英格蘭，搶下最後一張四強門票，挑戰隊史第三座冠軍只差最後兩勝。

卡達世足賽開踢前，奪冠賠率最被看好前三隊為巴西、法國、阿根廷，最終有兩隊成功闖進四強；看好度落在Ｂ段班的克羅埃西亞、摩洛哥搶下另外兩席。英國知名博弈網站昨天開出的奪冠賠率，法國最被看好，賠率為「正一一○」，意即下注一百元的利潤為一百一十元，接著是阿根廷的「正一七五」、克羅埃西亞「正七○○」、摩洛哥「正九○○」。

台灣運彩十月底開出冠軍賠率，最低前三同樣是巴西、法國、阿根廷，若慧眼押寶克羅埃西亞是四十五倍排第十，摩洛哥一百七十五倍並列十九；四強出爐後，法國賠率一點七倍，看好度高過阿根廷二點二五倍，接下來是克羅埃西亞六點五倍、摩洛哥八倍。

阿根廷後天對決克羅埃西亞展開四強賽首戰，法國、摩洛哥將於十五日交手，兩支勝隊晉級十八日冠軍戰。法國最大目標是繼一九三八年義大利、一九六二年巴西之後，成為史上第三支完成二連霸的球隊，廿三歲明星前鋒姆巴佩目前五顆進球暫居榜首，有機會成為隊史第二位金靴獎得主。

摩洛哥、克羅埃西亞以Ｆ組前兩名晉級淘汰賽後，都連闖兩關拚進四強，若能續寫驚奇，將是史上第三次同組球隊爭冠，前兩次是一九五四年西德對匈牙利、一九六二年巴西對捷克。

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