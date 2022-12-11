世足賽／法國4強戰摩洛哥 馬克宏將親赴卡達加油

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
法國總統馬克宏。 法新社
法國總統馬克宏。 法新社

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）今天說，法國總統馬克宏將前往卡達，觀賞14日法國與摩洛哥在世界盃4強賽之戰。

路透社報導，法國是2018年世界盃冠軍隊，在10日的8強賽以2比1擊敗英格蘭，摩洛哥則以1比0戰勝葡萄牙，法國將對決摩洛哥爭取決賽資格。

歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）告訴法國新聞電台（France Info radio）：「當然，（總統）這趟旅途的細節還有待確定，但他已經做出這個承諾。」

馬克宏辦公室上個月曾說，如果法國隊能殺進4強賽，馬克宏將前往世界盃觀戰。

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