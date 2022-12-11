世足賽／若奪冠就脫光全裸慶祝！前克羅埃西亞小姐：假消息

聯合新聞網／ 綜合報導
諾爾在卡達作風越來越大膽，但否認克羅埃西亞奪冠會脫光慶祝。 諾爾IG
諾爾在卡達作風越來越大膽，但否認克羅埃西亞奪冠會脫光慶祝。 諾爾IG

克羅埃西亞在世界盃足球賽八強賽歷經世界排名第一足球強權巴西考驗，在PK大戰中勝出挺進四強，繼上屆決賽輸給法國後，如今有機會再一次挑戰冠軍，「幸運女神」前克國小姐諾爾(Ivana Knoll)繼續穿上性感「格子軍團」服裝現身來加油，傳出德國媒體報導，如果克羅埃西亞奪冠，她就會「全裸」來慶祝，但這個消息被本人否認，「如果拿到冠軍，我不會裸體，謝謝。」

諾爾違反卡達當地習俗的在室外暴露身體的大膽作風，從一開始有人認為她可能會被當局逮捕，到現在連當地民眾也認同她的舉動，沒有人去干涉她的行為，她隨心所欲，以最性感繼續支持克羅埃西亞一路向前進，也成為球隊「幸運女神」。

然而有德國媒體專訪她之後，傳出若最後克羅埃西亞奪冠，她會以全裸方式來慶祝，關於這一點，諾爾倒是在IG用了德文及英文予以否認，「這是假消息，贏了冠軍，我不會裸體，謝謝。」

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