世足賽／超暖天菜！摩洛哥門將博努場上一舉動 感動所有人

摩洛哥門將31歲博努(Yassine Bounou)是本屆世足賽公認的「天菜」之一,而他人長得帥心又暖,於今天台北時間凌晨對抗葡萄牙的比賽,兩軍尚未進球的第22分鐘,葡萄牙中場球員費南德茲(Bruno Fernandes)一次球門前積極進攻,博努衝出救球而與這名葡萄牙球員衝撞,造成費南德茲倒地,隨後博努並非拍拍屁走人,而是坐著擁抱費南德茲,此一舉動,轉播的媒體,稱讚他的暖心舉動,甚至封博努為「機甲紳士」。

博努的表現,最終也助摩洛哥打敗葡萄牙,史上首度挺進4強,而連同16強對西班牙PK大戰獲勝,博努無疑是摩洛哥走到這一步最關鍵的一名球員。

然而,最溫韾的一刻,莫過於博努賽後與兒子的互動,上傳到網路,都被兒子戴著博努守門的大手套這可愛的畫面融化了。

This is ADORABLE ♥️



Morocco's goalkeeper Yassine Bounou put his gloves on his son and played on the field after their massive win over Portugal.



(via @trtspor)pic.twitter.com/rgnwegEoL6 — Yahoo Sports (@YahooSports) December 10, 2022

Yassine Bounou playing with his son on the pitch after the game 🥰 #MAR pic.twitter.com/iORMunjin8 — Fútbol (@El_Futbolesque) December 10, 2022

Yassine Bounou had a kick on the pitch with his son after reaching the semi-finals ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/zfRM6aJ8J0 — 433 (@433) December 10, 2022

摩洛哥門將博努是本屆公認的「天菜」球員之一:

