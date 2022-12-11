世足賽／超暖天菜！摩洛哥門將博努場上一舉動 感動所有人
摩洛哥門將31歲博努（Yassine Bounou）是本屆世足賽公認的「天菜」之一，而他人長得帥心又暖，於今天台北時間凌晨對抗葡萄牙的比賽，兩軍尚未進球的第22分鐘，葡萄牙中場球員費南德茲(Bruno Fernandes)一次球門前積極進攻，博努衝出救球而與這名葡萄牙球員衝撞，造成費南德茲倒地，隨後博努並非拍拍屁走人，而是坐著擁抱費南德茲，此一舉動，轉播的媒體，稱讚他的暖心舉動，甚至封博努為「機甲紳士」。
博努的表現，最終也助摩洛哥打敗葡萄牙，史上首度挺進4強，而連同16強對西班牙PK大戰獲勝，博努無疑是摩洛哥走到這一步最關鍵的一名球員。
然而，最溫韾的一刻，莫過於博努賽後與兒子的互動，上傳到網路，都被兒子戴著博努守門的大手套這可愛的畫面融化了。
This is ADORABLE ♥️— Yahoo Sports (@YahooSports) December 10, 2022
Morocco's goalkeeper Yassine Bounou put his gloves on his son and played on the field after their massive win over Portugal.
(via @trtspor)pic.twitter.com/rgnwegEoL6
Yassine Bounou playing with his son on the pitch after the game 🥰 #MAR pic.twitter.com/iORMunjin8— Fútbol (@El_Futbolesque) December 10, 2022
Yassine Bounou had a kick on the pitch with his son after reaching the semi-finals ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/zfRM6aJ8J0— 433 (@433) December 10, 2022
摩洛哥門將博努是本屆公認的「天菜」球員之一：
#BONO//#BOUNOU: untouchable 🏆#FIFAWorldCup #morocco yassine bono bounou maroc spain world cup quarter finals edit fancam pic.twitter.com/yt7iQ230oc— syra | GO ATLAS LIONS🇲🇦 (@laylasdavis) December 7, 2022
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言