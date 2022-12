世足賽／C羅被指離場推球迷還假哭？另一角度證明他真被冤枉

葡萄牙於世足賽八強賽,以0:1敗給摩洛哥,爆冷出局,其中最受議論的人物就是陣中球星C羅(Cristiano Ronaldo),即使球隊落敗,還是有媒體炒作他賽後表現出不理性行為,在離場時推了衝進場的球迷一把,甚至根本是假哭離場,結果離場畫面另一個角度曝光,C羅根本沒有任何動作,只是被安全人員撞了一下,手因此擺動了一下,卻被誤會是推球迷。(另一畫面角度)

從畫面來看,C羅離場時,已經是滿臉傷心難過表情,面對隊友來安慰,也只是簡單回應,最後快出場地時,一名球迷突然衝向前,要與C羅合影,結果安全人員一把架開球迷,也導致C羅的手擺動一下。有媒體炒作的畫面角度來看,疑似C羅推了球迷一把。但網友還原高空畫面,證明C羅對這次球迷衝進場騷動完全沒去在意,只是自顧自己離場。

接下來通道畫面,C羅終於忍耐不住開始哭了起來,卻還是有媒體認為C羅是假哭,但畫面會說話,是真是假,就由個人去體會。只是各界對於C羅有正、反面的聲音,最後就有一名攝影師在推特上說了,「是恨他還是愛他?總之他是在結束所有世界盃夢想後,在通道痛哭的一刻,這是歷史性的一幕。」

Th complete sequence of Cristiano Ronaldo leaving the field in tears after Portugal's elimination from #FIFAWorldCup



A must watch!pic.twitter.com/dWESVpi9m8