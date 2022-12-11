世足賽／C羅被指離場推球迷還假哭？另一角度證明他真被冤枉

葡萄牙於世足賽八強賽，以0：1敗給摩洛哥，爆冷出局，其中最受議論的人物就是陣中球星C羅(Cristiano Ronaldo)，即使球隊落敗，還是有媒體炒作他賽後表現出不理性行為，在離場時推了衝進場的球迷一把，甚至根本是假哭離場，結果離場畫面另一個角度曝光，C羅根本沒有任何動作，只是被安全人員撞了一下，手因此擺動了一下，卻被誤會是推球迷。（另一畫面角度）

從畫面來看，C羅離場時，已經是滿臉傷心難過表情，面對隊友來安慰，也只是簡單回應，最後快出場地時，一名球迷突然衝向前，要與C羅合影，結果安全人員一把架開球迷，也導致C羅的手擺動一下。有媒體炒作的畫面角度來看，疑似C羅推了球迷一把。但網友還原高空畫面，證明C羅對這次球迷衝進場騷動完全沒去在意，只是自顧自己離場。

接下來通道畫面，C羅終於忍耐不住開始哭了起來，卻還是有媒體認為C羅是假哭，但畫面會說話，是真是假，就由個人去體會。只是各界對於C羅有正、反面的聲音，最後就有一名攝影師在推特上說了，「是恨他還是愛他？總之他是在結束所有世界盃夢想後，在通道痛哭的一刻，這是歷史性的一幕。」

被誤會推球迷畫面：

انظر كيف زاوية التصوير في أظهرت إن #رونالدو ركل المشجع وفي ڤيديو آخر أظهرت إنه لم يقم بذلك

الإعلام مهنة مخادعة أحياناً دون أن تقصد pic.twitter.com/BV19jMAGu7 — سعد المهندي (@SaadAlmuhanadi) December 11, 2022

Th complete sequence of Cristiano Ronaldo leaving the field in tears after Portugal's elimination from #FIFAWorldCup



A must watch!pic.twitter.com/dWESVpi9m8 — Sahil Bakshi (@SBakshi13) December 11, 2022

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