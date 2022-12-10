世足賽／曾穿彩虹衣被卡達擋 美記者疑心臟病發猝逝

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
2022卡達世界盃持續開打，上個月因為身穿彩虹衣而遭到安保人員短暫拘留的美國足球記者瓦爾（Grant Wahl）傳出因病去世。 取材自紐約時報與路透
2022卡達世界盃持續開打，上個月因為身穿彩虹衣而遭到安保人員短暫拘留的美國足球記者瓦爾（Grant Wahl）傳出因病去世。 取材自紐約時報與路透

知名美國體育記者華爾（Grant Wahl）今天在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時，疑因心臟病發作猝逝，家屬及美國足球協會均證實死訊。

綜合法新社與路透社報導，48歲的華爾過去長年在美國「運動畫刊」（Sports Illustrated）擔任記者，透過生動的報導協助拉抬足球在美國的關注度，後來轉至電子報平台Substack工作。

他今天在卡達盧塞爾體育場（Lusail Stadium）替哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導阿根廷對荷蘭的賽況。

據美國全國公共電台（NPR）報導，隨比賽接近尾聲，華爾倒在媒體採訪區，醫護人員當場施以心肺復甦術，並以擔架將他抬走；「華爾街日報」（TheWall Street Journal）指出，華爾似乎是心臟病發作。

美國足球協會（U.S. Soccer）在聲明中表示：「華爾將足球當作他畢生志業，如今再也看不到他和他的出色報導，令我們難過不已。整個美國的足球大家庭都為華爾過世感到心碎。」

華爾的妻子剛德（Celine Gounder）是知名的流行病學家和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等疾病專家，她在推特（Twitter）發文說：「我完全陷入震驚當中。」

鑒於卡達禁止同性關係，華爾11月曾身穿彩虹上衣前往觀看美國第一場對上威爾斯的小組賽，以示力挺LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，但遭卡達維安人員短暫拘留，一度躍上新聞版面。

華爾本週稍早在Substack寫道，他曾去卡達媒體中心的診所，「他們說我可能有支氣管炎」，「我的身體最終崩潰了。3週的睡眠不足、壓力大加上大量工作會對人造成影響…我能感覺到上胸有新的壓力和不適感」。

華爾說，他服用了一些抗生素和「一些強效止咳藥水」，「幾個小時後感覺好多了」，但還是「沒有很好」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特上說，國務院已與家屬密切聯繫，「我們正與卡達高層官員溝通，以確保盡快達成家屬心願」。

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