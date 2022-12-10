世足賽／阿根廷晉4強狂喜 梅西：馬拉度納在天上看我們

阿根廷足球巨星梅西今天在2022年卡達世界盃足球賽率隊擊敗荷蘭，晉級4強。他說，全隊在整個世界盃賽程中，都能感覺已故足球傳奇馬拉度納常伴左右，包括今天這場比賽。

梅西（Lionel Messi）在上半場傳球讓隊友莫里納（Nahuel Molina）射門，先馳得點，之後又靠罰球再下一城。

但荷蘭前鋒韋霍斯特（Wout Weghorst）後來連進兩球，阿根廷頓失領先優勢。兩隊進入延長賽，仍僵持不下，必須以PK大戰決定勝負，阿根廷最終以4比3勝出，成功晉級4強。

路透社報導，梅西對媒體說：「馬拉度納（DiegoMaradona）在天上看著我們，他推著我們前進，我真的希望這種感覺能持續到最後。」

阿根廷籍的馬拉度納生於1960年，有「世紀球王」稱號，曾在1986年世足賽率隊抱回冠軍，2020年病逝。

梅西還說：「馬蒂內茲（Lautaro Martinez）（在PK大戰）得分讓球隊晉級時，我們欣喜若狂，如釋重負。這場比賽非常艱難。比賽真的從一開始就不好踢，我們早知道會這樣。」

「我們真的很開心，也好好享受了那一刻，我們在這裡或阿根廷都看到大家真的很高興，他們都很興奮，充滿了熱情。」

他說：「荷蘭隊的長傳和人海戰術都給我們製造了麻煩。最後他們追平，我們很不好受。但我們還是過關斬將，如願挺進4強。」

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）說，雖然球隊在下半場連連失利，還是有球員願意挺身參加PK大戰。他說：「在這種情況下，有時候很不容易，他們會逃避。而這次有太多人自告奮勇…我們只需要決定上場順序就好。」

阿根廷將於台灣時間14日凌晨對上克羅埃西亞，爭取進入決賽的門票。

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