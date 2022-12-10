世足賽／金手套大熱門！克國門將2場PK擋4球歷史第三人

克羅埃西亞在PK大戰爆冷擊敗巴西最大功臣莫過於門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic），除了在正規賽中多次阻擋巴西進攻，並在PK大戰撲下巴西第一點，連同上場對日本PK大戰撲下3球，目前2場撲4個12碼罰球，成為世界盃史上第三位有此創舉的守門員，而他現在也被視為金手套大熱門。

利瓦科維奇在16強對日本撲出3球，成為世界盃史上第三位能夠單場撲到3個罰球的門將，而這表現也不是日本限定，面對奪冠呼聲最高的巴西，他在正規賽90分鐘擋下9球，更是創下克羅埃西亞隊史紀錄。

而克羅埃西亞也靠著他不斷擋下巴西進攻，將比賽拖入延長賽，雖然在延長賽被內馬爾（Neymar）破門，但隊友隨後也回敬一顆將比賽帶入PK大戰，PK大戰更是擋下巴西第一點，加上克羅埃西亞4球都進，巴西第四點卻撞柱，終場以克羅埃西亞以點球4:2搶下4強門票。

這一屆世界盃瓦科維奇已擋下4球12碼，更在這場比賽後成為史上第三位單屆世界盃PK大戰擋下4個罰球的門將，另外2人分別是1990年阿根廷門將戈伊科切亚（Sergio Goycochea）及2018年克羅埃西亞前任頭號門將蘇巴西奇（Danijel Subašić），讓他當然成為金手套得主大熱門。

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