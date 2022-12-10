世足賽／內馬爾平比利紀錄卻輸球 巴西傳奇抱病仍發文鼓勵

小組賽踢完首戰後就因傷沒有登板後續兩場的內馬爾（Neymar），在16強戰中回歸對上南韓，操刀罰球打入生涯在國家隊的第76顆進球，8強戰中面對克羅埃西亞，在延長賽透過團隊配合以及個人盤代技巧，打出一記漂亮進球，追平比利過去所立下的國家隊進球數紀錄，卻沒能幫助國家隊獲勝，賽後他也痛哭，正在醫院接受治療的巴西球王比利（Pele）也在社群上發文，送上祝福並鼓勵內馬爾。

巴西遺憾輸球後，比利在個人社群表示，自己一直看著內馬爾長大，不斷地為他加油，很開心有一天可以祝賀他追上自己國家隊進球紀錄，「我們都不知道這不僅是個數字而已，身為運動員，我們最大職責就是鼓舞大家，不只是隊友，還有下一代，還有所有熱愛這個運動的人。」

比利在談論到這場比賽巴西PK大戰以2:4輸球後，說道：「很不幸，這對我們來說不是一個值得高興的日子，但我這紀錄高懸50年，一直到現在才有人靠近，而你已完成，這也證明你有多麼出色。」

現年30歲的內馬爾，在世界盃前曾說過這有可能是他的最後一屆世界盃，他的生涯3度參與世界盃卻未能拿下大力金盃，比利也在文章最後鼓勵他：「就繼續鼓舞我們吧，我也會替你進球高興，就像我在球場看你的每場比賽一樣。」

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