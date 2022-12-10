世足賽／阿荷蘭之戰差點打起來 裁判狂發18張黃牌引梅西怒轟
世界盃8強賽阿根廷今晨對上荷蘭，也是時隔8年兩隊在淘汰賽交鋒，雙方在下半場戰成2：2平手，進入延長賽，延長賽兩隊皆未進球，最後阿根廷在PK大戰4：3擊敗荷蘭，闖進4強。雙方在正規賽最後時刻差點打起來，裁判拉奧斯(Antonio Mateu Lahoz)更是整場狂發了18張黃牌，引發球王梅西(Lionel Messi)怒轟。
這場比賽進行到第35分鐘時，莫里納（Nahuel Molina）獲梅西助成功射門，雙方上半場一直保持1:0的比分，下半場第73分鐘，梅西成功踢進12碼罰球，以2：0領先，隨後第83分鐘，荷蘭韋霍斯特（Wout Weghorst）頭錘扳回一球，第89分鐘時阿根廷帕雷德斯(Leandro Paredes)將阿克(Nathan Ake)鏟倒，隨後又把球踢到荷蘭板凳席，讓荷蘭暴怒，雙方球員互相推擠，場上混亂一片，主審不斷掏出黃牌警告球員。
荷蘭在最後傷停補時最後一分鐘又進了第二球，兩方戰成平手進入延長賽，延長賽兩隊皆未得分，最後PK大戰阿根廷以4：3擊敗荷蘭。
主審拉奧斯整場比賽總共對球員發出16張黃牌，其中阿根廷8張、荷蘭8張，另外2張黃牌發給阿根廷助理教練山謬（Walter Samuel），和阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），單場瘋狂發18張牌刷世界盃新紀錄，世界盃原先單場最多黃牌紀錄是2006年葡萄牙、荷蘭及2022年德國、喀麥隆，皆發出16張黃牌。在賽後採訪中，梅西在談到拉奧斯時則批評：「我認為國際足總不能在這種類型的比賽中使用這名裁判，因為他不能勝任這項任務。」
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