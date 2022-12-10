聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／阿荷蘭之戰差點打起來 裁判狂發18張黃牌引梅西怒轟

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷和荷蘭在8強賽最後時刻差點打起來，裁判拉奧斯(Antonio Mateu Lahoz)整場狂發了18張黃牌，引發球王梅西(Lionel Messi)怒轟。 路透社
阿根廷和荷蘭在8強賽最後時刻差點打起來，裁判拉奧斯(Antonio Mateu Lahoz)整場狂發了18張黃牌，引發球王梅西(Lionel Messi)怒轟。 路透社

世界盃8強賽​阿根廷今晨對上荷蘭，也是時隔8年兩隊在淘汰賽交鋒，雙方在下半場戰成2：2平手，進入延長賽，延長賽兩隊皆未進球，最後阿根廷在PK大戰4：3擊敗荷蘭，闖進4強。雙方在正規賽最後時刻差點打起來，裁判拉奧斯(Antonio Mateu Lahoz)更是整場狂發了18張黃牌，引發球王梅西(Lionel Messi)怒轟。

這場比賽進行到第35分鐘時，莫里納（Nahuel Molina）獲梅西助成功射門，雙方上半場一直保持1:0的比分，下半場第73分鐘，梅西成功踢進12碼罰球，以2：0領先，隨後第83分鐘，荷蘭韋霍斯特（Wout Weghorst）頭錘扳回一球，第89分鐘時阿根廷帕雷德斯(Leandro Paredes)將阿克(Nathan Ake)鏟倒，隨後又把球踢到荷蘭板凳席，讓荷蘭暴怒，雙方球員互相推擠，場上混亂一片，主審不斷掏出黃牌警告球員。

荷蘭在最後傷停補時最後一分鐘又進了第二球，兩方戰成平手進入延長賽，延長賽兩隊皆未得分，最後PK大戰阿根廷以4：3擊敗荷蘭。

主審拉奧斯整場比賽總共對球員發出16張黃牌，其中阿根廷8張、荷蘭8張，另外2張黃牌發給阿根廷助理教練山謬（Walter Samuel），和阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），單場瘋狂發18張牌刷世界盃新紀錄，世界盃原先單場最多黃牌紀錄是2006年葡萄牙、荷蘭及2022年德國、喀麥隆，皆發出16張黃牌。在賽後採訪中，梅西在談到拉奧斯時則批評：「我認為國際足總不能在這種類型的比賽中使用這名裁判，因為他不能勝任這項任務。」

世足彩蛋 卡達世足 梅西

延伸閱讀

世足賽／紀錄夜還好有贏 梅西助攻破比利紀錄、進10球平隊史

梅西的天使：阿根廷之翼迪馬利亞，與球王的最後一舞

相關新聞

煮茶論戰／葡萄牙不怕防守型的摩洛哥 英法戰料勝負1球之間

卡達世足賽八強賽後兩場由摩洛哥對葡萄牙、法國對英格蘭，摩洛哥雖是本屆「黑馬」，不過葡萄牙不怕防守型球隊，英法戰是大家矚目...

世足賽／金手套大熱門！克國門將2場PK擋4球歷史第三人

克羅埃西亞在PK大戰爆冷擊敗巴西最大功臣莫過於門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic），除了在正規賽中多次阻擋巴西進攻，並在PK大戰撲下巴西第一點，連同上場對日本PK大戰撲下3球，目前2場

世足賽／阿根廷進四強受惠 梅西出賽數將成史上第一

隨著阿根廷踢進卡達世足賽四強，陣中球星梅西（Lionel Messi）只要保持身體健康，將確定改寫一項紀錄，那就是世界盃...

世足賽／連中兩屆冠軍模型預測 經濟學家看「英阿大戰」這樣解讀

卡達世界盃足球賽正進行得如火如荼。一名準確預測2014年和2018年世界盃足球賽冠軍的經濟學家表示，英格蘭將踢進12月1...

世足賽／內馬爾平比利紀錄卻輸球 巴西傳奇抱病仍發文鼓勵

小組賽踢完首戰後就因傷沒有登板後續兩場的內馬爾（Neymar），在16強戰中回歸對上南韓，操刀罰球打入生涯在國家隊的第76顆進球，8強戰中面對克羅埃西亞，在延長賽透過團隊配合以及個人盤代技巧，打出一記

世足賽／巴西遭淘汰內馬爾痛哭 對手兒子跑來安慰畫面感人

本屆世足賽奪冠大熱門巴西在8強賽遭淘汰，讓不少球迷落淚，王牌內馬爾(Neymar)在延長賽率先踢進一球，下半場克羅埃西亞​​也射門得分，1：1追平比數，巴西在最後殘酷的PK大戰落敗，連5屆世界盃淘汰賽不敵歐洲球隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。