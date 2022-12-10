世足賽／民調9成不挺C羅

葡萄牙今天晚間將在八強賽遭遇本屆黑馬摩洛哥，陣中頭牌球星Ｃ羅納度是否會重返先發行列也受到各界關注，前葡萄牙國腳馮特就支持總教練桑托斯繼續安排Ｃ羅替補上陣，畢竟前場比賽葡萄牙在他未先發的情況下，踢得更像是一個團隊。

Ｃ羅在十六強與瑞士之戰被拉下先發，葡萄牙靠頂替先發的拉莫斯上演「帽子戲法」以六比一大勝對手，這也讓Ｃ羅的處境變得更加尷尬，而今天的八強賽他是否會重返先發，也成為各界關注焦點。

葡萄牙媒體也在昨天針對八強先發前鋒人選進行民調，有超過九成球迷支持拉莫斯繼續先發，Ｃ羅則獲得不到一成的支持，而與Ｃ羅在國家隊共事多年的馮特就認為，桑托斯應該繼續把Ｃ羅放在板凳上，避免破壞前一場的良好化學效應。

馮特指出，依照Ｃ羅在球隊的地位與成就，他只要上場隊友自然就會圍繞著他踢球，不過他目前的狀態，卻可能對於球隊的良好化學效應造成影響，「沒有Ｃ羅，他們可以踢得更像一支團隊，在對瑞士的比賽中就可以看出這點，他們踢得很流暢，場上沒有一個特殊的焦點，每個人都能做出貢獻。」

儘管是否先發決定權最終都將落在桑托斯身上，但針對日前傳出Ｃ羅因為不滿被降為替補，一度威脅將離隊，Ｃ羅與葡萄牙足協也在昨天出面駁斥，Ｃ羅透過社群表示，「一個團結一致的團隊不會被外部力量破壞，一個勇敢到不怕任何對手的民族，一支真正意義上的球隊，我們將為夢想奮鬥到底。」

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